مباراة المصري في افريقيا.. شاهد مجاناً وحصرياً مباراة المصري البورسعيدي واتحاد العاصمة الجزائري| بث يلا شوت

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معلومات عن مباراة المصري البورسعيدي واتحاد العاصمة الجزائري بدون تقطيع اليوم المصري Vs اتحاد العاصمة، البطولة : اياب دور الربع نهائي من بطولة الكونفيدرالية لموسم 2018-2019 ، القنوات الناقلة : "بي ان سبورت اتش دي 1" الملعب : ملعب 8 ماي 1945، والمعلقين: عادل خلو واحمد عبده.





موعد مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في تمام الـ 22:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ21:00 مساء بتوقيت مصر.





كورة لايف مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي واتحاد العاصمة الجزائري بث مباشر اليوم 23-9-2018 اياب الدور ربع النهائي من الكونفيدرالية لموسم 2018-2019.





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