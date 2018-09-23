توافد الصيادلة للتصويت في انتخابات شعبتهم بالغرفة التجارية في الإسكندرية (صور)

توافد صيادلة الإسكندرية، اليوم الأحد، على الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل، وذلك للتصويت في إنتخابات شعبة تجار ومصنعي الأدوية وأصحاب الصيدليات، الذي يتنافس بها 29 مرشحا ضمن قائمتين.



وتضم القائمة الأولى "صيادلة ضد احتكار السلاسل"، وتضم 14 مرشحا، والقائمة الثانية "أصحاب سلاسل الصيدليات" وتضم 15 مرشحا، ويجري اختيار 15 مرشحا يشكلون مجلس إدارة الشعبة للدورة الجديدة.



وقال الدكتور سمير صديق رئيس شعبة تجار ومصنعي الأدوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الانتخابات تشمل مقاعد كل أعضاء الشعبه وعلى رأسهم منصب رئيس الشعبه، داعيا عموم الصيادلة للحضور اليوم إلى مقر الغرفة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات للوقوف امام المحتكرين ومحاربتهم بمشاركتهم حفاظا على المهنة من الاندثار والضياع.



ويذكر أن الدكتور سمير صديق، نصب رئيسا للشعبة لدورتين متتاليتين، وكلا منهم 4 سنوات.