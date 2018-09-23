رئيس الوزراء يمتحن طلاب الروضة بأسيوط في جدول الضرب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان، مدرسة الرعايه المتكاملة، وقد أبدى اعجابه بطريقه التدريس لأطفال الروضة.





ووجه رئيس الوزراء عدة أسئلة لبعض الاطفال عن جدول الضرب وقد اجاب الاطفال عن جميع الأسئلة، وتوجه رئيس الوزراء إلى حصة التربية الرياضية قائلا "أفضل شئ بالمدرسة الرياضة وخاصة هذه الحصة".





وطالب رئيس الوزراء بالتقاط صوره تذكاريه وسط فريق الطلاب بالمدرسة.



