هنأ الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وكتب ثابت، عبر ...
هنأ الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وكتب حمودة، عبر تغريدة له على "تويتر"، اليوم ...
حفظت نيابة مدينة نصر للمرة الثانية البلاغ المقدم من المهندس هشام أبوسنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، فى المحضر الإداري رقم 653 لسنة 2018 ...
استقبل الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، وفد هندسي من دولة التشيك لبحث إمكانية التعاقد على توريد قطع غيار مهمة، فى المجال الهندسي ...
قال المهندس عبد الرافع احمد عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، إنه تم إزالة أكثر من 45 حالة تعدً على الاراضى الزراعية بمختلف المراكز على ...
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليلة عيد الفطر، ليسجل في بنك قناة السويس سعر 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، ...
أطلقت هونر هاتفها الجديد Honor 10 مع تقنيتين الأولى الذكاء الإصطناعي المتقدم AI2.0، والثانية تصميم ألوان الجهاز والمواد واللمسات النهائية بخلفية ...
حيل مبتكرة لحلوى العيد، قررت المحلات الشهيرة هذا العام أن تلجأ إليها للتسويق إلى منتجاتها في ظل ارتفاع الأسعار، حتى تتمكن من خوض المنافسة داخل ...
قبل شهر رمضان المبارك، وجدت خبرا على «فيس بوك»، كتبه الخلوق حازم خليل، أن هذا العام تم إلغاء الإفطار والسحور السنوى لليونيز جاردن سيتى، الذى يرأسه، ...
أصدر البابا فرنسيس رسالة إلى العالم اجمع بمناسبة اليوم العالمي الثاني للفقراء وهو 18 نوفمبر من كل عام، جاءت الرسالة بعنوان "هذا الفقير يصرخ والرب له ...
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