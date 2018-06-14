نقيب العلميين يستقبل وفد من التشيك لبحث التعاقد على توريد قطع غيار مهمة في المجال الهندسي‎

استقبل الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، وفد هندسي من دولة التشيك لبحث إمكانية التعاقد على توريد قطع غيار مهمة، فى المجال الهندسي ...