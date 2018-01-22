أعلنت حملة المرشح الرئاسي خالد علي، عن تأجيل تسليم توكيلات التأييد، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني لمحافظات: "الفيوم، الإسكندرية، الغربية، ...
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة يوم الجمعة المقبلةـ تحت عنوان "الشهامة والمروءة والتضحية"، مؤكدة استبعادها أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة. وبحسب ...
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، السبت الماضي، تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يستمر حتى 29 يناير الجاري. وقال المستشار محمود ...
قال الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2018، إن انتخابات النقابة لعام 2018 تختلف عن الانتخابات ...
قام محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، اليوم الأحد، بتسليم كرسي كهربائي متحرك للمواطن جابر أحمد إبراهيم محمود والمقيم بالعصافرة قبلي، والذي يعاني ...
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين 22-1-2018، في الشركة العربية المصرفية الدولية SAIB ، نحو 17.65 جنيها للشراء، 17.75 جنيها ...
سواء كنت تحب ذلك أم لا هذا لن يغير من خطط الشركات المصنعة للهواتف لإزالة منفذ سماعة الصوت 3.5mm من الهواتف الرئيسية على الأقل حيث بدأت هذه العاصفة ...
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج "عائلة سعيد الصريدي" بعد فقدان العائلة الإماراتية 7 أطفال منها اختناقًا نتيجة ...
فى دولتنا العظيمة لا يخرج وزير وعليه كلام أو عمل مشاكل وتجده مقدما للمحاكمة، يعتبرون خروج الوزير أعظم عقاب، آه والله، فعندنا فى دولتنا وزير التنمية ...
اختتم البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد مشاركته في مؤتمر الأزهر لنصرة القدس، الذي انعقد بين ١٧ و١٨ الحالي ...
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