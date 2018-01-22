الهيئة الوطنية للانتخابات: لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه حتى الآن

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، السبت الماضي، تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يستمر حتى 29 يناير الجاري. وقال المستشار محمود ...