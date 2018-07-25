"مصر للألومنيوم": بيكتل الأمريكية المتقدم الوحيد لمناقصة الخط السابع

أعلنت شركة مصر للالومنيوم ، أن المناقصة المحدودة تحت رقم 63-2017-2018، الخاصة بمشروع التطوير الجديد للخط السابع بتكنولوجيا متقدمة لانتاج 250 الف طن الومنيوم سنويا، والذي تم تأجيلها الى جلسة امس الثلاثاء الموافق 07/24/ 2018، لم يتقدم لها بعرض الا شركة وحيدة.





وأضافت فى بيان للبورصة اليوم ، أن الشركة هي شركة بيكتل الامريكية ، مشيرة إلى أن العرض مازال تحت الدراسة.





وكانت مصر للألومنيوم قامت أمس الثلاثاء بطرح مناقصة للعمل بخصوص اختيار شركة استشارية هندسية (مقاول)، للعمل في مشروع التطوير الجديد الخط السابع بتكنولوجيا متقدمة، لإنتاج 250 ألف طن الومنيوم سنويًا.





يذكر أن المؤشرات المالية لمصر للألومنيوم خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018، أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة 108% على أساس سنوي، حيث حققت أرباحاً بلغت 1.86 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يوليو إلى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 894.017 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.





وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 9.9 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 6.4 مليار جنيه في الفترة المقارنة.



