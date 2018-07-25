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محروس قاسم مديرا فنيا لمحلة حسن

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 11:32 ص
محروس قاسم مديرا فنيا لمحلة حسن
محلة حسن
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سارة سالم
 

قرر مجلس إدارة فريق مركز شباب محلة حسن، تعيين محروس قاسم مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لمحمد سمير.

 

ويعاون مدرب محلة حسن تامر الشناوي مديرًا للكرة وجاري استكمال تشكيل الجهاز والتعاقد مع بعض الصفقات لتعزيز صفوف الفريق استعدادا لدوري القسم الرابع.

 

يذكر أن محلة حسن هبط في الموسم الماضي من القسم الثالث للرابع بعد تلقي الهزيمة من نادي سمنود بهدف نظيف وتجمد رصيده عند 21 نقطة.

المزيد عن: محلة حسن محروس قاسم الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
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