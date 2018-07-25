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كوفاسيتش يقترب من الانتقال للبريميرليج

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 11:31 ص
كوفاسيتش يقترب من الانتقال للبريميرليج
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الفجر الرياضي
 

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلي أن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط فريق ريال مدريد، يرغب في الرحيل عن النادي الملكي خلال الصيف الجاري.


ذكرت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية، أن كوفاسيتش لاعب وسط ريال مدريد، يسعي في الحصول على فرصة المشاركة الأساسية في الموسم المقبل، لذا فكر اللاعب بشكل جاد في الرحيل للهروب من شبح مقاعد البدلاء.


وأضافت الصحيفة، أن الثنائي الإنجليزي تشيلسي ومانشستر سيتي، هما الأبرز في سباق التعاقد مع اللاعب، بعدما اهتمام واضح لضمه خلال الميركاتو الصيفي.


وخرج كوفاسيتش من حسابات زيدان في الموسم الماضي، حيث لم يشارك كثيراً في التشكيلة الأساسية، لتواجد الثلاثي الأساسي كروس ومودريتش وكاسيميرو.

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