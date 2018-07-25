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إدواردو: أحب الثقافة السعودي وهدفي الفوز بأبطال آسيا مع الهلال

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 11:19 ص
إدواردو: أحب الثقافة السعودي وهدفي الفوز بأبطال آسيا مع الهلال
إدواردو
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عمر عبد العزيز
 
أكد البرازيلي ‏كارلوس إدواردو مهاجم نادي الهلال السعودي، أن الجماهير تعد عاملًا مميزًا في إلهاب حماس اللاعبين.

وقال إدواردو: أقبل الكاميرا بعد الأهداف من أجل ابنتي الصغيرة التي تشاهدني وأنا ألعب.. أحب سلمان الفرج وعطيف وهما متميزين جداً".

وواصل: "‏حياتي في المملكة عشتها بشكل مختلف، هنا العادات والتقاليد والثقافة مختلفة لكن المملكة غنية جداً في ثقافتها، وسأصطحب هذه الثقافة معي عندما أعود للبرازيل، لأن هذه الثقافة لا يمكنك شراؤها بالمال".

وأشار إدواردو إلي أنه حقق جميع البطولات المحلية، ولذلك فإن أقصي طموح له الآن طموحي هو تحقيق البطولة الآسيوية.




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