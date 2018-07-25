مهاجم منتخب إسبانيا على رادار النصر السعودي

أظهر نادي النصر السعودي، اهتمامًا كبيرًا بالدولي الإسباني ياجو أسباس مهاجم وهداف نادي سيلتا فيجو الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.









وشارك أسباس مؤخراً في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن صار من أهم المهاجمين الإسبان بالوقت الحالي، وتقديمه موسم مميز مع الفريق الإسباني الموسم الماضي 2017-2018.









وجاءت أرقام أسباس خلال الموسم الماضي شاهدةً علي نجاحه الكبير، حيث شارك في 37 مباراة في بطولتي الدوري وكأس الملك وسجل 23 هدف وصنع 5، واحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 22 هدف.









ويعتبر أسباس هو الهداف التاريخي لنادي سيلتا فيجو برصيد 121 هدف في 305 مباراة، كما شارك مع منتخب بلاده في 13 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع 5 منها هدف في مونديال روسيا بمرمى منتخب المغرب.





وصارت هذه الصفقة في مرحلة المفاوضات، ويمتلك اللاعب شرطاً جزائيًا كبيرًا بقيمة 40 مليون يورو، وفي حال نجاح المفاوضات فستكون إحدى أكبر الصفقات في الدوري السعودي والخليج.



