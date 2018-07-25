"الأوقاف" تقرر زيادة المبالغ المالية المخصصة للمساعدات الإنسانية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، زيادة المبالغ المالية المقررة للمساعدات الإنسانية، وزيادة الإعانة الشهرية للطلاب الأولى بالرعاية من 150 إلى 200 جنيه شهريًا بنسبة تقدر بنحو 33 %، وزيادة إعانة زواج اليتيمات الفقيرات من 500جنيه إلى 1500جنيه بنسبة قدرها 200%.



