"الأوقاف" تقرر زيادة المبالغ المالية المخصصة للمساعدات الإنسانية
الأربعاء 25/يوليه/2018 - 11:25 ص
محمود الجلاد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، زيادة المبالغ المالية المقررة للمساعدات الإنسانية، وزيادة الإعانة الشهرية للطلاب الأولى بالرعاية من 150 إلى 200 جنيه شهريًا بنسبة تقدر بنحو 33 %، وزيادة إعانة زواج اليتيمات الفقيرات من 500جنيه إلى 1500جنيه بنسبة قدرها 200%.
وقرر الوزير زيادة إعانة زواج الفقيرات من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه بنسبة قدرها 50%، وزيادة إعانة مساعدة الفقراء والمساكين والمرضى والأرامل المطلقات وكبار السن لتصرف كل ثلاثة أشهر بدل من صرفها كل ستة أشهر مع مضاعفة المبلغ للأكثر احتياجًا، ليكون 400 جنيه كل ثلاثة أشهر بدلا من 200 جنيه كل ستة أشهر بزيادة تتراوح بين 100% و 300%، وزيادة إعانة الوفاة للعاملين بالوزارة من1000جنيه إلى 2000 جنيه بنسبة قدرها 100%.