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بشرى سارة من "الأرصاد" عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 11:23 ص
بشرى سارة من الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)
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ندى محمد
 
قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الشمالية مثل السلوم ومرسى مطروح وحتى الاسكندرية، مشيرا إلى انخفاض الحرارة على باقي السواحل والوجه البحري والقاهرة بدءا من غد الخميس بمعدل 3: 4 درجات.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع سيكون مستمرا على جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة وشمال وجنوب الصعيد، متابعا أننا سنظل في الطقس الصيفي المعتدل الفترة المقبلة ولكن مع ارتفاع نسبة الرطوبة بينما الموجات الحارة غير متوقعة الأسبوع المقبل.

كما تابع أنه بدءا من الغد ستظهر الشبورة المائية على الطرق القريبة من المناطق الساحلية والمزروعات بما يتطلب الحذر عند القيادة.
المزيد عن: رئيس الأرصاد حالة الطقس الأرصاد أخبار مصر
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