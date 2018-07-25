بشرى سارة من "الأرصاد" عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الشمالية مثل السلوم ومرسى مطروح وحتى الاسكندرية، مشيرا إلى انخفاض الحرارة على باقي السواحل والوجه البحري والقاهرة بدءا من غد الخميس بمعدل 3: 4 درجات.





وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع سيكون مستمرا على جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة وشمال وجنوب الصعيد، متابعا أننا سنظل في الطقس الصيفي المعتدل الفترة المقبلة ولكن مع ارتفاع نسبة الرطوبة بينما الموجات الحارة غير متوقعة الأسبوع المقبل.



