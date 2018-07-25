عاجل.. ارتفاع عدد القتلى في تفجيرات السويداء السورية إلى 54 قتيلًا
الأربعاء 25/يوليه/2018 - 11:20 ص
أعلن المرصد السوري، عن ارتفاع عدد القتلى
في تفجيرات واشتباكات محافظة السويداء إلى 54 قتيلًا، حسبما ذكرت قناة العربية، في
خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل
ما لا يقل عن 40 شخصًا في 4 هجمات انتحارية وقعت بمحافظة السويداء، جنوب سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل
ما لا يقل عن 40 شخصًا في 4 هجمات انتحارية وقعت بمحافظة السويداء، جنوب سوريا.
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