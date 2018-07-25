عاجل.. ارتفاع عدد القتلى في تفجيرات السويداء السورية إلى 54 قتيلًا

أعلن المرصد السوري، عن ارتفاع عدد القتلى في تفجيرات واشتباكات محافظة السويداء إلى 54 قتيلًا، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.



