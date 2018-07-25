أبرزها "الصحة تشكل لجنة لحصر قوائم الانتظار".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أوالعالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السويس، والسباحة تضيف ذهبية وبرونزية لرصيد مصر في دورة الألعاب الأفريقية للشباب.

إصابة 11 شخص في حادث

أصيب 11 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "السويس - القاهرة"، حيث تم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بالسويس ومستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب على الكيلو 100 بطريق "السويس- القاهرة"، وقامت قوات تأمين الطرق ومرور السويس بإزالة أثار الحادث من الطريق، وانتظام الحالة المرورية بالطريق.

السباحة تضيف ذهبية وبرونزية لرصيد مصر

بينما أضافت السباحة ميداليتين جديدتين الليلة لرصيد مصر من الميداليات في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب التي تستضيفها الجزائر حتى 28 يوليو الجاري.

فقد تمكن فريق السباحة للشباب من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية سباق 100 متر تتابع متنوع ضمن منافسات السباحة في الدورة.

كما حصد السباح فارس عمارة الميدالية البرونزية لسباق 800 متر حرة ضمن منافسات السباحة في الدورة.

الصحة تشكل لجنة لحصر قوائم الانتظار

فيما كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تشكيل لجنة لحصر احتياجات المستشفيات التي بها قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية العاجل لتوفيرها، لمنع تكرار وجود قوائم انتظار لعلاج المرضى.

وقالت الوزارة، إنها تسعى إلى حلول جذرية لملف قوائم انتظار علاج المرضى، متابعةً؛ هناك تواصل مع المستشفيات ومديريها لعلاج جميع الحالات وصرف الأدوية اللازمة.

قوات الاحتلال ترفع حجر سقط من حائط البراق

وعلى صعيد آخر، رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حجر يزن 100 كجم سقط من حائط البراق كجم دون أن يؤدى ذلك إلى إصابات.

وأعلنت بلدية القدس أنها أغلقت قسما من حائط البراق صباح الإثنين الماضي بسبب سقوط الحجر، حيث سقط الحجر في القسم المختلط حيث يمكن للنساء والرجال الصلاة معا.

وأضافت البلدية "ستتولى هيئة الـثأر التحقق من عدم وجود أي خطر قبل السماح مجددًا بفتح الموقع".