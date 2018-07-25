قاسم باشا يرفض بيع "تريزيجيه" لجالطة سراي

رفض مسئولو نادي قاسم باشا التركي عرضًا من جالطة سراي، للتعاقد مع المصري محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة " فانتك" التركية أن نادي جالطة سراي عرض على قاسم باشا الحصول على خدمات تريزيجيه مقابل انتقال لاعبين إلى صفوف قاسم لكن هذا العرض قوبل بالرفض.

وأضافت الصحيفة أن قاسم باشا سيوافق على رحيل تريزيجيه في حالة واحدة فقط وهو الحصول على مبلغ 5.9 مليون يورو.

ويعاني جالطة سراي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف، وهو ما يمنعه من شراء تريزيجيه بالمقابل المادي الذي حدده المسئولون في نادي قاسم باشا.