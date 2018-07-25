ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارات بتعينات جديدة بالكليات

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 11:16 ص
رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارات بتعينات جديدة بالكليات
جامعة عين شمس - أرشيفية
طباعة
اية حمروشي
 
أصدر الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتعيين الدكتورة غادة فاروق حسن سعد رئيساً لمجلس قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة اعتباراً من 1/8/2018 ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قرارا بتعيين ا.د شيماء محمد كامل محمود رئيساً لمجلس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة اعتباراً من 1/8/2018 ولمدة ثلاث سنوات.

وتعيين  ا.د  مروة عبد المنعم عبد الرؤوف رئيساً لمجلس قسم اللغة الايطالية بكلية الالسن اعتباراً من 25/7/2018 ولمدة ثلاث سنوات.

المزيد عن: كليات عين شمس عبد المنعم عبد الرؤوف جامعة عين شمس أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
20:30
-
شتورم غراتس - النمسا
بطولة صلالة الدولية
النصر - عمان
-
x
15:00
-
الإسماعيلي - مصر
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
18:00
-
الغرافة - قطر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/25/2018 11:40:00 AM