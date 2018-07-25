رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارات بتعينات جديدة بالكليات
الأربعاء 25/يوليه/2018 - 11:16 ص
اية حمروشي
أصدر الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتعيين الدكتورة غادة فاروق حسن سعد رئيساً لمجلس قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة اعتباراً من 1/8/2018 ولمدة ثلاث سنوات.
كما أصدر قرارا بتعيين ا.د شيماء محمد كامل محمود رئيساً لمجلس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة اعتباراً من 1/8/2018 ولمدة ثلاث سنوات.
وتعيين ا.د مروة عبد المنعم عبد الرؤوف رئيساً لمجلس قسم اللغة الايطالية بكلية الالسن اعتباراً من 25/7/2018 ولمدة ثلاث سنوات.
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