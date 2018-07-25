مصرع عامل صعقته الكهرباء بـ"سماكين الشرق" بالشرقية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء؛ إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية "سماكين الشرق" التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.



وتلقى مركز شرطة الحسينية، بلاغًا يفيد بمصرع "محمد.م.ع" 20 سنة، عامل، مقيم بجزيرة "سعود" التابعة لدائرة مركز الحسينية؛ صعقًا بالكهرباء، فيما تبين تعرض المتوفي لصعق كهربائي أثناء عمله بقرية "سماكين الشرق".



وعلى الفور تم التحفظ على الجثة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.