بيان هام من النيابة الإدارية عن وحدة قضايا الاستثمار.. تعرف عليه

انتهت وحدة قضايا الاستثمار التابعة لمكتب المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى إزالة أسباب الشكوى التي قد تقدمت بها إحدى شركات الاستثمار العقاري الكبرى ضد المختصين بالشهر العقاري بالجيزة لامتناعهم عن تسجيل مساحة 98 فدان من إجمالي مساحة 168 فدان مخصصة للشركة لإقامة مشروع مجتمع عمراني متكامل بسبب تفعيل نظام السجل العيني بها اعتباراً من 1/1/2017.





وأوصت بضرورة مطابقة المخطط العام المعتمد لمدينة الشيخ زايد لما ورد بدفتر السجل العيني بما يتيح تطبيق نظام السجل العيني بالمدينة.





وكشفت التحقيقات التي باشرتها الوحدة بمعرفة المستشار إسلام نمٌر، بإشراف المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، في القضية رقم 35 لسنة 2017 ، عن إنه كان قد تم تخصيص مساحة 168 فدان بتاريخ 15/6/2004 لإحدى الشركات الاستثمارية لإقامة مشروع سكني متكامل بالشيخ زايد وتم سداد كامل الثمن وإقامة المشروع إلا إنه بتطبيق قرار وزير العدل بتطبيق نظام السجل العيني على مدينتي الشروق والشيخ زايد اعتباراً من 1/1/2017 ترتب عليه تجزئة الأرض للعديد من القطع ولم يتم تسجيل المساحة بالكامل





وبناء عليه أمرت وحدة قضايا الاستثمار بتشكيل لجنة مشكلة برئاسة القائم بأعمال مدير إدارة السجل العيني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعضوية عدد من كبار المختصين بالشهر العقاري وجهاز مدينة الشيخ زايد ،





حيث قدمت اللجنة تقريرها المتضمن أن سبب عدم تسجيل كامل مساحة الأراضي المملوكة للشركة الشاكية هو تطبيق نظام السجل العيني على مدينة الشيخ زايد بموجب قرار وزير العدل رقم 11901 لسنة 2009 اعتباراً من 1/1/2017 وذلك بعد تأجيله عدة مرات ، وأنه تم إعداد دفتر مساحة الملكية (السجل العيني ) خلال هذه المدة بمعرفة الإدارة المركزية للسجل العيني بالهيئة المصرية العامة للمساحة وترتب على ذلك وجود اختلاف بين البيانات الواردة بالسجل عن الطبيعة وعن المخططات الواردة من جهاز مدينة الشيخ زايد ، و إنه تم تسكين المساحة بالكامل المملوكة للشركة الشاكية بما فيها من شوارع ومتخللات باسم مدينة الشيخ زايد وهذا بسبب عدم ورود مخططات من جهاز مدينة الشيخ زايد تفيد خلاف ذلك وأيضا صدور تعديل للمخطط الخاص بالشركة خلال عام 2017 بعد سريان نظام السجل العيني ولا يمكن تعديل هذه البيانات إلا بحكم قضائي أو بقرار من اللجنة القضائية المشكلة لهذا الغرض.





كما كشفت التحقيقات عن وجود لجنة تنفيذية لمشروع السجل العيني برئاسة السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق لتنفيذ سياسة الدولة بتطبيق نظام السجل العيني على المدن نظراً لأهميته وأصدرت اللجنة كتاب بتاريخ 25/12/2016 يفيد بإمكانية بدء سريان نظام السجل العيني اعتباراً من 1/1/2017 وتشكيل لجنة لإجراء المراجعة القانونية لمسودة دفتر مساحة الملكية قبل سريانه





وأسفر عمل اللجنة عن إضافة قطعة جديدة على الخرائط طبقاً للمخطط الوارد من جهاز مدينة الشيخ زايد وكذا فصل جزء من الشوارع المدرجة على مستوى المدينة كقطعة واحدة وإضافته إلى الشركة بعد رفع صفة النفع العام عنها وهو ما يجيز حالياً للشركة تعديل البيانات بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتم إزالة أسباب الشكوى في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات.





وانتهت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة النيابة الإدارية لقرارها المتقدم كما أمرت بالآتي :





1) إلزام جهاز مدينة الشيخ زايد بسرعة التقدم الى اللجنة القضائية لتعديل بيانات السجل العيني طبقاً لأخر مخططات معتمدة حتى تتمكن الشركة من تسجيل المساحة المخصصة لها.





2) تكليف الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات تسجيل ما تم حصره من أراضي الشركة الشاكية وفقاً لما انتهت اليه اللجنة وقدرها 148 فدان 7 قيراط 19 سهم



