ضبط 4 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة للمرور على مخازن المخلل بمدينة بنها، تم خلالها ضبط 4طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي جمعيها بدون بيانات وغير محتفظة بخواصها الطبيعية وتم اعدامها.



وتمت الحملة بناءا علي توجيهات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومراقبتها لخلوها من الفساد وضبط المخالفين المتلاعبين في قوت وصحة المواطن الآمن وتحت إشراف الدكتور ياسر عطايا مدير عام الطب الوقائي وسامي رجب مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة.



جدير بالذكر أن جميع هذه الأماكن التي تم ضبط المخلل بها غير صالحة ولا تحمل تراخيص لممارسة أنشطة غذائية مما يشكل خطر داهم على الصحة العامة وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفات الصحية.

