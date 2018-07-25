ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط 4 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 11:10 ص
ضبط 4 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية
مخللات غير صالحة للاستهلاك
طباعة
محمد نبيل
 
شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة للمرور على مخازن المخلل بمدينة بنها، تم خلالها ضبط 4طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي جمعيها بدون بيانات وغير محتفظة بخواصها الطبيعية وتم اعدامها.

وتمت الحملة بناءا علي توجيهات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومراقبتها لخلوها من الفساد وضبط المخالفين المتلاعبين في قوت وصحة المواطن الآمن وتحت إشراف الدكتور ياسر عطايا مدير عام الطب الوقائي وسامي رجب مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة.

جدير بالذكر أن جميع هذه الأماكن التي تم ضبط المخلل بها غير صالحة ولا تحمل تراخيص لممارسة أنشطة غذائية مما يشكل خطر داهم على الصحة العامة وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفات الصحية.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
20:30
-
شتورم غراتس - النمسا
بطولة صلالة الدولية
النصر - عمان
-
x
15:00
-
الإسماعيلي - مصر
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
18:00
-
الغرافة - قطر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/25/2018 11:30:00 AM