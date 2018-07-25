التماس للنائب العام لوقف تنفيذ حكم إهانة القضاء ضد منتصر الزيات

تقدم تامر سيف المحامي بالتماس إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لوقف تنفيذ تغريم المحامي منتصر الزيات مليون جنيه لحين الفصل في الطعن.وقيد برقم عراءض 8295





كانت قد قصت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بحبس المحامي منتصر الزيات، 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء على خلفية تعليقه على أحكام البراءة الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعدد من رجاله في محاكمة القرن، واتهم المحكمة في مداخلة إعلامية "بالميل إلى أحد طرفي الخصومة وازدراء أسر الشهداء"، كما قضت بتغريمه مليون جنيه.



