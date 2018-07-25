ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التماس للنائب العام لوقف تنفيذ حكم إهانة القضاء ضد منتصر الزيات

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 11:09 ص
التماس للنائب العام لوقف تنفيذ حكم إهانة القضاء ضد منتصر الزيات
المستشار نبيل صادق - أرشيفية
طباعة
طارق حافظ
 
تقدم تامر سيف المحامي بالتماس إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لوقف تنفيذ تغريم المحامي منتصر الزيات مليون جنيه لحين الفصل في الطعن.وقيد برقم عراءض 8295

كانت قد قصت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بحبس المحامي منتصر الزيات، 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء على خلفية تعليقه على أحكام البراءة الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعدد من رجاله في محاكمة القرن، واتهم المحكمة في مداخلة إعلامية  "بالميل إلى أحد طرفي الخصومة وازدراء أسر الشهداء"، كما قضت بتغريمه مليون جنيه.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
20:30
-
شتورم غراتس - النمسا
بطولة صلالة الدولية
النصر - عمان
-
x
15:00
-
الإسماعيلي - مصر
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
18:00
-
الغرافة - قطر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/25/2018 11:40:00 AM