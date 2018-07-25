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عاجل.. داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير كويتا في باكستان

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 09:59 ص
عاجل.. داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير كويتا في باكستان
مدينة كويتا
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وكالات
 

قتل 31 شخصًا، وجرح العشرات في تفجير بمدينة كويتا الباكتسانية وقع صباح اليوم الأربعاء 25 يوليو.

 

وأعلن تنظيم "داعش" تبنيه مسؤولية التفجير الذي استهدف سيارة شرطة خارج أحد مقار الانتخابات، حسب رويترز.

 

وفتحت أبواب مراكز الاقتراع، صباح اليوم الأربعاء، أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة، سبقها العديد من عمليات العنف.

وأعلن الجيش الباكستاني، أمس الثلاثاء، أنه نشر مئات الآلاف من الجنود في أنحاء البلاد لتأمين ومراقبة ​مراكز الاقتراع​ في ​الانتخابات​ التي انطلقت اليوم الأربعاء.

 

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية، بلغ عدد العناصر 370 ألف عنصر في أنحاء البلاد لضمان سير الانتخابات بسلاسة، في أكبر انتشار للجيش في تاريخ الباكستان في يوم انتخابي واحد.

 

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