لويس بينتو.. مدرب المفاجآت وطريقة لعب غريبة على منتخب مصر

يعد خورخي لويس بينتو المدير الفني السابق لمنتخب كولومبيا خيارًا متاحًا لاتحاد الكرة المصري لتعيينه مديرًا فنيًا للفراعنة خلفًا لهيكتور كوبر.





مفارقات لويس بينتو





- أغلب الأندية والمنتخبات التي دربها إما مغمورة أو ضعيفة لا تتجاوز أحلامها سوى التمثيل المشرف





- حقق مع كوستاريكا مفاجأة في مونديال 2014 في مجموعة ضمت إيطاليا وأوروجواي وإنجلترا بالفوز على الأول والثاني والتعادل مع الثالث ثم تخطي دور الـ16 بالفوز على اليونان والخروج أمام هولندا في دور الثمانية.





- بعد انتهاء مشاركة كوستاريكا في كأس العالم 2014 خرج بينتو بتصريحات مهاجمًا قائد المنتخب براين رويز قائلًا "جاء لكأس العالم لقضاء شهر العسل".





- يميل بينتو إلى 4-4-1 و5-4-1 وهي طريقة دفاعية بحتة ستذكر المصريين بهيكتور كوبر.





السيرة الذاتية للويس بينتو





وُلد المدرب الكولمبي لويس بينتو المدير الفني لمنتخب كوستاريكا في 16 ديسمبر عام 1952 في مدينة سان خيل بكولومبيا.





- بدأ بينتو مشواره كلاعب في كرة القدم في أندية محلية مغمورة ولم ينجح معها في التتويج بأية بطولة حتى اعتزال ودخل عالم التدريب عام 1984 وهو في الثانية والثلاثين من عمره.





- بدأ بينتو مشواره التدريبي مع نادي المليونيرات الكولومبي وقاده لمدة موسم في 68 مباراة قبل أن يتولى تدريب سانتا الكولومبي وقاده أيضًا لمدة عام ثم قاد بعدها ماجدالينا الكولومبي لمدة عام ثم فريق ديبيورتيفو كالي لنفس المدة.









- عاد بينتو بعد ذلك إلى فريقه السابق سانتا وقاده لمدة موسمين منذ عام 1991 حتى عام 1993 ثم عاد مرة أخرى إلى فريق ماجدالينا وقاده لمدة 4 مواسم.





- خاض بينتو أولى تجاربه التدريبية خارج بلاده بقيادة اليانزا ليما البيروفي لمدة عامين وحتى عام 1999 وفاز معه بأربعة ألقاب محلية.





- عاد بينتو مرة أخرى إلى أول فريق قاده وهو المليونيرات وخاض معه موسم واحد ثم قاد أتليتكو بوكارامنجا لمدة موسم واحد.





- قاد بينتو الاهولينسي الكوستاريكي عام 2002 وفاز معه بلقبين محليين.





- عاد بينتو إلى كولومبيا لتولي تدريب نادي أتليتكو جونيور موسم 2003-2004 وتم اختياره بعد ذلك مدرباً لمنتخب كوستاريكا في تجربة فاشلة عاد بعدها إلى كولومبيا لقيادة كوكتا ديبورتيفو الصاعد حديثاً إلى الدرجة الأولى وقاده للفوز بأول بطولة في تاريخه عام 2006.









- تم اختيار بينتو مدرباً لمنتخب بلاده وتعرض خلال تلك الفترة لانتقادات لاذعة بسبب النتائج السيئة التي تعرض لها الفريق في تصفيات مونديال 2010 وفي بطولة كوبا أمريكا 2007 ليرحل عن تدريب كولومبيا ويعود لتدريب كوكتا ديبورتيفو من جديد لمدة موسم، وسافر بعدها إلى الإكوادور لتولي تدريب الناسيونال لمدة عام.





- خاض بينتو تجربة ثانية خارج بلاده تحديدًا في فنزويلا التي درب فيها دبيورتفيو تاشيرا لمدة عام قاده فيه للفوز بلقب بطولة الدوري قبل العودة إلى كوستاريكا لتولي تدريب منتخبها للمرة الثانية في عام 2011 ونجح في قيادته للوصول إلى مونديال 2014 بالبرازيل للمرة الرابعة في تاريخه والذي حقق فيه إنجاز بقيادة المنتخب لدور الثمانية واعتبر الكثيرون منتخب كوستاريكا الحصان الأسود للبطولة، كما أصبح بينتو ثالث المدربين الكولومبيين الذين يتأهلون إلى مونديال البرازيل بصحبة رينالدو رويدا مدرب الإكوادور وفيرناندو سواريز مدرب هندوراس، وهي سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الكرة الكولومبية.





- رحل بينتو عن تدريب كوستاريكا عقب إنجازه في مونديال 2014 بالبرازيل بسبب خلافه مع اتحاد الكرة الكوستاريكي على تعيين مساعدين له ليقود بعدها منتخب هندوراس الذي كاد على وشك قيادته لمونديال 2018 بروسيا ولكنه خسر من منتخب أستراليا في الملحق المؤهل للنهائيات ورحل عن تدريب هندوراس



