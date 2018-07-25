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الليلة.. عرض "كارما" لـ خالد يوسف في افتتاح مهرجان وهران للفيلم العربي

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 09:44 ص
الليلة.. عرض كارما لـ خالد يوسف في افتتاح مهرجان وهران للفيلم العربي
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شيماء الشاهيني
 
يعرض مساء اليوم الأربعاء، بقاعة سينما المغرب بالجزائر، فليم "كارما" للمخرج خالد يوسف، وذلك ضمن فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.

جدير بالذكر أنه ستنطلق الدورة 11 من مهرجان وهران الدولي لفيلم العربي اليوم 25 يوليو وتمتد حتى 31 من نفس الشهر، وتشهد العديد من الفعاليات، إذ ستشهد الدورة الجديدة مشاركة 38 فيلما في المسابقة الرسمية للمهرجان منها 10أفلام روائية طويلة و14 فيلما وثائقيا و14 فيلما روائيا قصيرا تتنافس على جوائز الوهر الذهبي.
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