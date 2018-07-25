سعر برميل النفط السعودي اليوم

تقدم بوابة الفجر الالكترونية خدمة جديدة لقرائها تتضمن سعر برميل النفط على مستوى العالم وفى المملكة العربية السعودية خاصة.





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وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبير عليه.





وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء الموافق 25-7-2018، وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتا أو 0.8% إلى 74.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش.





وكان الخام سجل ارتفاعا قدره 38 سنتا عند التسوية أمس، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.4% إلى 68.79 دولار للبرميل بعدما صعد نحو 1% في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.





وذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في أوكلاهوما تراجعت 808 آلاف برميل.





وانخفض معدل استهلاك المصافي من الخام بمقدار 60 ألف برميل يوميا. وهبطت مخزونات البنزين 4.9 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع، تراجعها 713 ألف برميل.