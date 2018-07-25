عاجل..اخبار السعودية اليوم | سعر الكاجو بالمملكة يضع كوت ديفوار وفيتنام في ورطة

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يعاني مزارعو الكاجو والمصدِّرون في كوت ديفوار، انخفاضًا كبيرًا في مبيعاتهم، مع محاولة المصدرين الفيتناميين الانسحاب من الأسواق بعد هبوط الأسعار العالمية، لإحجام السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن الاستيراد.

وقالت صحيفة "intellivoire" الناطقة بالفرنسية: منذ مارس الماضي خسرت أسعار الكاجو في السوق الدولية أكثر من نصف قيمتها، مما دفع المصدرين الفيتناميين إلى إنهاء عقود الاستيراد مرتفعة الثمن التي أبرموها خلال فبراير مع كوت ديفوار.

وأوضحت الصحيفة، أنّ تراجع الأسعار حدث عندما رأى المستهلكون في المملكة والولايات المتحدة أن سعر الكاجو مرتفع للغاية، وبالتالي خفضوا طلباتهم من الفيتناميين الذين يشترون المكسرات النيئة من كوت ديفوار ومن دول غرب إفريقيا لمعالجتها وتصديرها.

وتعتبر كوت ديفوار أكبر منتج للكاجو في العالم مع 770 ألف طن متوقع هذا العام، ويشتري المصدرون في فيتنام، الذين لديهم خبرة كبيرة بمعالجة الكاجو، 70٪ من هذا الإنتاج.

وقال أداما كوليبالي، الرئيس التنفيذي لكوت ديفوار لشؤون القطن والكاجو: انخفضت أسعار الكاجو الدولية بمقدار النصف تقريبًا منذ شهر مارس، بعد أن امتنع المستهلكون في أمريكا والسعودية عن الطلب بسبب الأسعار المرتفعة، وردًا على ذلك، يريد المصدّرون أن يدفعوا أقل من السعر الذي تفرضه الدولة، فالعقود التي وقعها المصدرون موضع تساؤل.

وأضاف كوليبالي: السلطات الإيفوارية تجري محادثات مع المصدرين الفيتناميين لحثهم على احترام العقود الموقعة في فبراير مع بداية موسم نمو الكاجو.

وفقًا للمزارعين والمصدرين في كوت ديفوار، لم يتم بيع ما بين 150 إلى 200 ألف طن من الكاجو، لأنّ المصدرين ليسوا على استعداد للشراء بالسعر المبرم.

وتقول الصحيفة، إنه في مستودع العاصمة التجارية، أبيدجان، تنتظر آلاف الحقائب المملوءة بمكسرات الكاجو الخام، وفي الوقت نفسه، حذر المزارعون من أنهم سيفكرون في التحول إلى محاصيل أخرى إذا استمر الجمود الحالي.

ويعمل في كوت ديفوار حوالي 450 ألف مزارع في قطاع الكاجو، ويعد مصدرًا هامًا للنمو الاقتصادي منذ نهاية الحرب الأهلية القصيرة عام 2011.

وقال كوليبالي تأمل السلطات زيادة قدرة معالجة هذه النوع من المكسرات من 100 إلى 300 ألف طن سنويًا على الأقل بحلول عام 2020، وذلك لتجنب تقلبات السوق الدولي.