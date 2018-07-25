المبيعات تتراجع.. تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

أعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية ان أسعار اللحوم البلدية مستقرة اليوم الأربعاء حيث سجل كيلو اللحوم الكندوز سعر ما بين 130 جنيها و150 جنيها والضأن 160 جنيها والجملي من 100 إلى 110 جنيه.

وقال محمد شرف، نائب رئيس الشعبة، إن استقرار أسعار اللحوم نتيجة زيادة المعروض خاصة في ظل تراجع المبيعات بالسوق في الفترة الأخيرة .



