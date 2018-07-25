ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المبيعات تتراجع.. تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 09:16 ص
المبيعات تتراجع.. تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق اليوم
طباعة
حازم محمد
 
أعلنت  شعبة القصابين بالغرفة التجارية ان  أسعار اللحوم البلدية مستقرة اليوم الأربعاء حيث سجل كيلو اللحوم  الكندوز سعر ما بين 130 جنيها و150 جنيها والضأن 160 جنيها والجملي من 100 إلى 110 جنيه.
 
وقال محمد شرف، نائب رئيس الشعبة، إن استقرار أسعار اللحوم نتيجة زيادة المعروض خاصة في ظل تراجع المبيعات بالسوق في الفترة الأخيرة .

المزيد عن: لحوم وطيور اخبار مصر أسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم أخبار الاقتصاد المصري أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
20:30
-
شتورم غراتس - النمسا
بطولة صلالة الدولية
النصر - عمان
-
x
15:00
-
الإسماعيلي - مصر
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
18:00
-
الغرافة - قطر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/25/2018 10:00:05 AM