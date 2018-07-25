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عاجل..اخبار السعودية اليوم | القيادة تهنئ رئيس جمهورية المالديف بذكرى الاستقلال

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 09:36 ص
عاجل..اخبار السعودية اليوم | القيادة تهنئ رئيس جمهورية المالديف بذكرى الاستقلال
الملك سلمان وولي عهده
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الفجر السعودي
 

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بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، اليوم الأربعاء، لرئيس جمهورية المالديف، عبد الله يامين عبدالقيوم، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

 

وأعرب الملك سلمان، باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة، عن أطيب التمنيات بالصحة والسعادة لـ"عبدالقيوم"، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق اطراد التقدم.

 

وأشاد خادم الحرمين بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، "التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة" بحسب نص البرقية.

 

كما بعث صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس المالديف معربًا فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لحكومة وشعب جمهورية المالديف بمزيد من الازدهار.

 

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