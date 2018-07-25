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عرض "القضية رقم 23" بمهرجان سينما الشرق العربي في روسيا

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 09:32 ص
عرض القضية رقم 23 بمهرجان سينما الشرق العربي في روسيا
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شيماء الشاهيني
 

تنطلق فعاليات مهرجان "سينما الشرق العربي" في مدينتي موسكو وسان بطرسبورج بدءً من يوم 10 أغسطس المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن يعرض في اليوم الثالث من المهرجان، الفيلم اللبناني "القضية رقم 23" أو "The insult"، للمخرج زياد دويري من بطولة عادل كرم، وكامل الباشا، ريتا حايك، وكريستين خوري.

أحداث الفيلم تدور داخل قاعة محكمة حيث يقف شاب لبناني مسيحي أمام لاجئ فلسطيني لتتلاقى القيم والمعتقدات باختلافها وتعقيداتها في موقف صعب يحاول فيه كلاهما فهم الآخر.

الجدير ذكره أن فيلم"القضية رقم 23" تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم أجنبي في جائزة الأوسكار 2017، وفاز عنه الفلسطيني كمال باشا بجائزة أفضل ممثل ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي 2017.
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