مدرب منتخب مصر = مليون ونصف دولار سنويا

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إن اجتماع اتحاد الكرة بالأمس تضمن مناقشة طويلة لاختيار المدير الفني القادم لمنتخب مصر، ومناقشة نتائج مفاوضات حازم إمام عضو المجلس مع المدربين الذين تفاوض معهم خارج مصر.

وأضاف عبد الفتاح: "سوف نعلن عن اسم المدير الفني الجديد خلال أسبوع، بعد أن تم حصر الاختيارات بين 4 مدربين، ولكن المجال مفتوح أمام أي مدرب آخر".

وتابع عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "قد يكون هناك مشكلة في الناحية المالية مع بعض المدربين، فهناك من يطلب 3.5 مليون دولار، وآخر يطلب 4.5 مليون دولار، وهناك من يطلب مليون دولار في الموسم، في الوقت الذي يعتمد فيه اتحاد الكرة على موارده فقط، ووضعنا سقفا معينًا للراتب السنوي للمدرب الجديد، يتجاوز المليون ونصف دولار بقليل".

وواصل عبد الفتاح: "ملف المدير الفني لا يزال مطروحا ولم يتم إغلاقه بشكل قاطع أو رسمي حتى الأن، فكل الخيارات مطلوبة بسبب الأمور المالية الصعبة التي يمر بها اتحاد الكرة، فلقد تفاوضت من قبل بنفسي مع فيليب سكولاري وطلب استقدام أربعة مساعدين معه، وكان هذا الأمر سيكلفنا أموالا طائلة للغاية، ولكن المفاوضات فشلت بسبب كبر سن المدير الفني في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب إلى بناء منتخب قوي مع مدير فني جديد في الفترة المقبلة".

وأردف عضو لجنة اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر: "لم يتم الاستقرار على استمرار الدكتور محمد أبو العلا أو محمد صلاح إداري الفريق في الجهاز الفني الجديد خلال الفترة المقبلة، فلم نتحدث في جلسة الأمس عن الجهاز المعاون أو الطبي أو الفني، فكل همنا الأن هو الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد".