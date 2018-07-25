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ضبط عاطل بحوزته 16 لفافة هيروين في الإسماعيلية

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 09:28 ص
ضبط عاطل بحوزته 16 لفافة هيروين في الإسماعيلية
الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز شرطة التل الكبير
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هشام إسماعيل
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة التل الكبير من إلقاء القبض علي عاطل متلبسًا بحوزته 16 لفافة من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز شرطة التل الكبير بضبط المتهم وليد. ع. س 31 عامًا مقيم أبوخليفة وبحوزته 16 لفافة من جوهر الهيروين المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهم اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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