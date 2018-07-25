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فيلم Skyscraper يحصد إيرادات 200 مليون دولار أمريكي

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 09:23 ص
فيلم Skyscraper يحصد إيرادات 200 مليون دولار أمريكي
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الفجر الفني
 

 حقق فيلم Skyscraper إيرادات تخطت الـ 180 مليون دولار أمريكي في الصالات السينمائية حول العالم.

أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية أفلام الأكشن تدور حول قائد فريق إنقاذ الرهائن في مكتب التحقيق الفيردالي ويل ساوير، الذي يقوم بتقييمات أمنية لناطحات السحاب، وخلال تواجده في الصين يجد النيران تشتعل في أكثر المباني أمانًا في العالم فجأة، فيتولى مهمة انقاذ المبنى ومن داخله.

الجدير ذكره أن البرومو الخاص بالعمل حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" العالمي للفيديوهات.

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