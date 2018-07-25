الأرز عند 8 جنيه.. تعرف على أسعار السلع اليوم الأربعاء 25-7-2018

استقرت أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء، حيث سجل كيلو السكر المعبأ سعر يتراوح من 8.5 إلى 9 جنيهات، والأرز المعبأ رفيع الحبة من 7.5 إلى 8 جنيهات ، والأرز سائب رفيع الحبة من 6.75 إلى 7.5 جنيهات، والأرز سائب عريض الحبة من 7.75 إلى 8.5 جنيهات.





وتراوح سعر لتر زيت خليط من 17 إلى 18 جنيهًا ، ولتر زيت عباد الشمس من 21 إلى 22 جنيهًا، ولتر زيت ذرة من 26 إلى 27 جنيهًا ، والمسلى النباتى حجم .75 كجم من 19 إلى 21 جنيهًا والمسلى الطبيعى .75 كجم 110 جنيهات والمكرونة المعبأة 400 جم من 3.75 إلى 4.5 جنيهات والمكرونة السائبة من 6.5 إلى 7 جنيهات والدقيق المعبأ من 7 إلى 9 جنيهات ، والدقيق السائب من 6 إلى 7 جنيهات.





وسجل فول التدميس البلدى من 13 إلى 14 جنيهًا ، وفول التدميس الإنجليزى من 9 إلى 10 جنيهات ،والفول المجروش من 10 إلى 12 جنيهًا، واللوبيا البلدى من 27 جنيهًا إلى 28 جنيهًا ، واللوبيا المستوردة من 14 إلى 15 جنيهًا ، والفاصوليا من 24 إلى 26 جنيهًا والعدس الأصفر من 14 إلى 16 جنيهًا والعدس بجبة من 12 إلى 14 جنيهًا ، والبسلة الجافة من 12 إلى 14 جنيهًا والحمص مقاس 7 مل من 21 إلى 22 جنيهًا ، والحمص مقاس 9 مل من 28 إلى 30 جنيهًا والحمص مقاس 12 مل من 36 إلى 37 جنيهًا.





وأما عن منتجات الألبان، تراوج سعر الجبن البراميلى من 48 إلى 52 جنيهًا ، والجبن الإسطنبولى من 48 إلى 52 جنيهًا ،والجبن الثلاجة من 48 إلى 52 جنيهًا والجبن رومى قديم من 80 إلى 82 جنيهًا والجبن رومى وسط من 70 إلى 72 جنيهًا ، والجبن الفلمنك المستورد من 120 إلى 122 جنيهًا ، وطبق البيض الأبيض من 35 إلى 36 جنيهًا طبق البيض الأحمر من 36 إلى 37.5 جنيهًا واللبن الجاموسى السائب من 10 إلى 13 جنيهًا واللبن المبستر من 13 إلى 14 جنيهًا والزبدة البقرى المستوردة نيوزلاندى 120 جنيهًا والزبدة البلدى 110 جنيهات.