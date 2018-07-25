عاصي الحلاني يهنئ أحلام على حفلها الأخير بأمريكا

هنأ النجم اللبناني عاصي الحلاني، النجمة الإمارتية أحلام على نجاح حفلها الأخير بمسرح "دولبي" في الولايات المتحدة الأمريكية والأسطوانة الذهبية التي حصلت عليها على هامش الأمسية.

عاصي الحلاني وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أشار إلى أن أحلام تستحق التكريم وتمنى لها التوفيق الدّائم فكتب: "الف مبروك وبيلبقلك النجاح والتكريم ام فهد الغالية وان شاء الله بالتوفيق الدائم".

من جهتها، شكرت أحلام، عاصي الحلاني على كلامه وبردّها على تغريدته كتبت:"الله لا يحرمني منك يا أطيب قلب واغلا اخ شكراً يا مزوء".