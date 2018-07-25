ترامب يرحب بتفكيك بيونج يانج موقعها النووي

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقارير التي أفادت بأن بيونج يانج، باشرت في تفكيك موقع رئيسي لاختبار الصواريخ في كوريا الشمالية.

وقال دونالد ترامب، في كلمة له في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري: "نحن نقدر ذلك عاليا"، مجددا التأكيد على أن لقاءه مع كيم في سنغافورة كان "رائعا".

وأعرب ترامب عن أمله في أن تنفذ كوريا الشمالية وعدها، وتعيد لواشنطن رفات بعض الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الكورية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن تفكيك موقع الصاروخ "يتوافق بالكامل" مع ما تعهد به الكوريون الشماليون في قمة ترامب كيم.

وجاء تعليق ترامب ووزير خارجيته، بعد تقرير نشره "موقع 38 نورث"، وهو موقع إلكتروني أمريكي يحلل صور الأقمار الاصطناعية، يؤكد أن كوريا الشمالية بدأت في تفكيك منشآتها في موقع سوهيه (البحر الغربي) لإطلاق الصواريخ.