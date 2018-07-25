إسلام صالح: الزمالك طلبني مرتين.. ونفسي أرجع الأهلي

كشف إسلام صالح لاعب وسط نادي سموحة عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف إسلام صالح في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "سمعت مثل أي شخص عن مفاوضات الأهلي والزمالك، ودخول العديد من الوسطاء في الأمر، ولكن ردي كان أن عقدي مع سموحة مستمر لمدة موسمين، ولا يمكن أن أقوم بأي خطوة إلا بعد موافقة المهندس فرج عامر رئيس سموحة لأنه صاحب فضل كبير عليا".

وتابع صالح: "مفاوضات الأهلي عن طريق بعض الوسطاء بدون ذكر أسماء، وأرفض الإفصاح عن اسم وكيل أعمالي في الفترة الحالية.. كارتيرون المدير الفني الحالي للأهلي، هو أول من اكتشفني في وادي دجلة، فكنت لا أشارك مع حمادة صدقي، وعندما جاء كارتيرون اعتمد علي بشكل كبير، وأشركني على حساب نجوم كبار في الفريق".





وأردف قائلا: "الزمالك طلبني مرتين في وقت سابق، آخرهم كان قبل مباراة نهائي كأس مصر في العام الماضي، وحدثت وقتها مشكلة كبيرة، فكيف يتفاوض الزمالك مع لاعب سوف يواجهه في نهائي الكأس، وإن طلبني القطبين في توقيت واحد، فأنا اختياري محسوم بالنادي الأهلي لقد عشت وتربيت داخل القلعة الحمراء، ولبيتي الأولوية الأولى في الفترة المقبلة، وحلمي هو العودة للنادي الأهلي".