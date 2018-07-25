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عاجل..اخبار السعودية اليوم | دراسة صينية: تناول السمك يُقلل من خطر الوفاة

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 08:59 ص
عاجل..اخبار السعودية اليوم | دراسة صينية: تناول السمك يُقلل من خطر الوفاة
تناول السمك
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الفجر السعودي
 

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  أثبتت دراسة صينية، أن تناول السمك يُقلل من خطر الوفاة المبكرة بواقع 40 بالمئة تقريبًا.

 

وتبين للباحثين بالدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المعدلات المرتفعة من أسماك السلمون والقد والحدوق تُقلل من خطر وفاة النساء جراء مرض الزهايمر بواقع 38 بالمئة، بينما يخفض النظام الغذائي القائم على السمك خطر وفاة الرجال جراء مرض الكبد المزمن بواقع 37 بالمئة.

 

واستند الباحثون بجامعة "تشيجيانج"، على تحاليل 240729 رجلًا و180580 امرأة منذ 16 عامًا.

 

وجرى تقييم الأنظمة الغذائية للمشاركين عن طريق استبيانات خاصة بالأطعمة، وكذلك مراقبة صحتهم العامة.

 

ومن المشاركين توفي 54230 رجلًا و30882 امرأة خلال الدراسة.

 

وتشير النتائج أيضًا إلى أن الرجال الذين تناولوا كميات أعلى من السمك أقل احتمالًا بنسبة 10 بالمئة من الوفاة جراء مرض قلبي، وستة بالمئة أقل من السرطان، و20 بالمئة أقل من مرض الرئة مقارنة بهؤلاء الذين يأكلون أسماكًا أقل.

 

كما أن النظام الغذائي السمكي يقلل خطر وفاة النساء جراء مرض قلبي بنسبة 10 بالمئة.

 

وعندما حلل الباحثون بالتحديد كميات أوميجا 3 لدى المشاركين، وجدوا أن الرجال والنساء الذين لديهم مستويات أعلى هم أقل عرضة للوفاة جراء مرض قلبي بنسبة 15 و 18 بالمئة على التوالي.

 

إلا أن السمك المقلي يزيد خطر الوفاة المبكرة للنساء، ويقضي على فوائد أوميجا 3 في الرجال، بحسب الدراسة.

 

 

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