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أحمد داود ينشر صورة من كواليس تسجيل أغنيته في فيلم "١٢٢"

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 08:22 ص
أحمد داود ينشر صورة من كواليس تسجيل أغنيته في فيلم ١٢٢
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الفجر الفني
 

نشر الفنان أحمد داود، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة من كواليس تسجيل أغنيته في فيلم "١٢٢"، المقرر عرضه خلال عيد الأضحى المبارك. 

فيلم "١٢٢" يشارك في بطولته طارق لطفي، أمينة خليل، محمود حجازي، إنتاج سيف عريبي، تأليف صلاح الجيهني، وإخراج ياسر يسري.

أحمد داود ينشر صورة من كواليس تسجيل أغنيته في فيلم "١٢٢"
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