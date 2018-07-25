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من الأفضل لقيادة المنتخب؟.. كل ما تريد معرفته عن المدربين الأربعة المرشحين لخلافة "كوبر"

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 07:58 ص
من الأفضل لقيادة المنتخب؟.. كل ما تريد معرفته عن المدربين الأربعة المرشحين لخلافة كوبر
المرشحون لخلافة كوبر
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الفجر الرياضي
 

أعلن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قائمة تضم 4 مدربين مُرشحين لقيادة منتخب مصر خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك لدراسة سيرتهم الذاتية لاختيار أحدهم لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقلبة وهم: لويز بينتو ووحيد خاليلوزيتش وخافيير أجيري وكيكي فلوريس.

 

وكان مسئولو الجبلاية أقالوا هيكتور كوبر عقب النتائج السيئة في كأس العالم 2018، والذي أقيم على الأراضي الروسية في الفترة من 14 يونيو الماضي وحتى 15 يوليو من الشهر الجاري، حيث خسر الفراعنة مواجهاتهم الثلاثة أمام أوروجواي (0-1) وروسيا (1-3) والسعودية (1-2)، ليتذيل المنتخب مجموعته بدون أي نقاط.

 

ونقدم في هذه السطور السيرة الذاتية للمدربين الأربعة المرشحين لقيادة المنتخب الوطني في الساعات المقبلة، حيث يمكنكم متابعينا الكرام الاختيار بين الأفضل ومن تفضلوه لخلافة كوبر في تولي منصب المدير الفني..

 

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