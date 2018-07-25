15 معلومة عن إبراهيم تاتليسس ملحن أغنية إليسا.. مرشح حزب "الإخوان" في تركيا ورفيق "أردوغان"

تعاونت النجمة اللبنانية إليسا، مع الملحن التركي إبراهيم تاتليسس، في أغنية "نفسي أقوله" التي كتبها الشاعر نادر عبدالله، ضمن أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي طرحته شركة روتاتا للصوتيات والمرئيات عبر موقع "يوتيوب"، منذ ساعات.





"الفجر الفني" يرصد 15 معلومة عن الملحن إبراهيم تاتليسس، في هذا التقرير:-





1- هو ممثل ومغني وملحن تركي من مواليد 1 يناير عام 1952، في مدينة أورفا التركية.





2- توفى والده عام 1956 وربته أمه الكردية وسط عائلتها الفقيرة، ولم يكمل تعليمه.





3- بدأ حياته الفنية بالغناء في الملاهي الليلية، وفشل أول ألبوماته الغنائية عام 1975.





4- قرر الابتعاد عن الغناء لفترة، ثم عاد إلى تركيا عام 1977 وعمل بالتجارة.





5- أصدر ألبومه الغنائي الثاني، ولاقى نجاحاً كبيراً واعتبر أولى خطواته الفنية الحقيقية.





6- سجل أكثر من 42 ألبوم غنائي، وحقق البوم "Ayağında Kundura" أكثر مبيعات في تركيا عام 1978، وألبوم Selam Olsun الذي ركز على الموسيقى الفلكلورية التقليدية معزوفة على آلات محلية.





7- في عام 2007، ترشح في انتخابات النائب العام في تركيا، ولكنه خسر.





8- تعرض لعدة محاولات اغتيال الأولى كانت في جامعة هامبورغ حيث نجا من انفجار قنبلة، والمحاولة الثانية كانت في إسطنبول عام 1998.





9- نجا من محاولة اغتيال عام 2011 في إسطنبول، حيث أصيب بطلق ناري في رأسه، وتمكن الأطباء من إنقاذه لكنه أصيب بالشلل النصفي.





10- بعد 7 شهور من محاولة اغتياله، عقد قرانه على حبيبته "عائشة جول"، ليتوج قصة حب استمرت نحو 12 عاماً، واحتفل بزواجه داخل مستشفى "دار الشمكا للتأهيل" في إسطنبول.





11- نال عدة ألقاب، منها "الإمبراطور" و"بافاروتي تركيا" لشهرته بالغناء الشعبي المطعم بأنغام شرقية، و"Ibo" وهو اسم برنامجه الشهير على عدة محطات تليفزيونية في تركيا.





12- في عام 2015، أعلن ترشحه في الانتخابات التشريعية في تركيا، على لائحة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، المشابه لحزب "الحرية والعدالة" ممثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر.





13- أعلن ترشحه للمرة الرابعة، في الانتخابات البرلمانية التركية، من مدينة "إزمير" باعتبارها أقوى قلعة لـ"حزب الشعب الجمهوري" المعارض، وذلك بعد 3 محاولات سابقة باءت بالفشل.





14- عرف بمواقفه المساندة للحكومة التركية، وهو من أوائل المؤيدين لجميع القرارات التي تتخذها الحكومة التركية.





15- رافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارته للقوات المسلحة التركية المنتشرة على الحدود التركية السورية، وجلس بجانب الرئيس والمطربة سيبل جان، ليتغنى بانتصارات الجيش التركي في "عفرين".