رابط يوتيوب HD.. بث مباشر ماتش روما وتوتنهام beIN SPORTS يوتيوب بدون تقطيع نهائيا

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تقام المباراة فى الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، الخامسة فجرا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب SDCCU Stadium ، مباراة ودجية تجمع الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

تذاع المباراة على قناة بين سبورت، حيث أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري للمباراة في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD2"

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