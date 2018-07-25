أول من قدمت دويتو مع كاظم الساهر.. معلومات عن المغربية أسماء لمنور في عيد ميلادها
١- ولدت أسماء لمنور في الخامس والعشرين من يوليو ١٩٧٨، في الدار البيضاء بالمغرب.
٢- انطلقت رحلتها الفنية في عام ١٩٩٥، وهي في السابعة عشر من عمرها، من خلال أغنية أنتجتها الإذاعة الوطنية المغربية.
٣- في الفترة من ١٩٩٦ و٢٠٠٠، زارت أسماء عدد من الدول العربية ابرزها مصر ودوّل الخليج، وذلك رفقة "مجموعة أوريونتال مود الموسيقية".
٤- في عام ٢٠٠٣، طرحت أول ألبوم غنائي بعنوان "وا ناري".
٥- قدمت حتى الآن خمس ألبومات غنائية، آخرها: "صبية" في عام ٢٠١٧.
٦- أول من قدمت أغنية مشتركة مع المطرب العراقي كاظم الساهر، حيث شاركته في أغنيتين هما "المحكمة" و"أشكو أيامًا".
٧- قدمت ديو غنائي بعنوان "وأنا معاك" مع المطرب المغربي سعد المجرد.
٨- غنت تتر المسلسل الكويتي "حريم أبوي" عام ٢٠١٦.
٩- تزوجت من الملحن التونسي عصام الشرايطي وأنجبت ابنها الوحيد آدم، ثم انفصلا.