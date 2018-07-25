أول من قدمت دويتو مع كاظم الساهر.. معلومات عن المغربية أسماء لمنور في عيد ميلادها

١- ولدت أسماء لمنور في الخامس والعشرين من يوليو ١٩٧٨، في الدار البيضاء بالمغرب.



٢- انطلقت رحلتها الفنية في عام ١٩٩٥، وهي في السابعة عشر من عمرها، من خلال أغنية أنتجتها الإذاعة الوطنية المغربية.



٣- في الفترة من ١٩٩٦ و٢٠٠٠، زارت أسماء عدد من الدول العربية ابرزها مصر ودوّل الخليج، وذلك رفقة "مجموعة أوريونتال مود الموسيقية".



