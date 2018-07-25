ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أول من قدمت دويتو مع كاظم الساهر.. معلومات عن المغربية أسماء لمنور في عيد ميلادها

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 07:45 ص
أول من قدمت دويتو مع كاظم الساهر.. معلومات عن المغربية أسماء لمنور في عيد ميلادها
طباعة
شيماء عطية
 

تحتفل المطربة المغربية الشابة أسماء لمنور، اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الأربعين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها:-

١- ولدت أسماء لمنور في الخامس والعشرين من يوليو ١٩٧٨، في الدار البيضاء بالمغرب.


٢- انطلقت رحلتها الفنية في عام ١٩٩٥، وهي في السابعة عشر من عمرها، من خلال أغنية أنتجتها الإذاعة الوطنية المغربية.


٣- في الفترة من ١٩٩٦ و٢٠٠٠، زارت أسماء عدد من الدول العربية ابرزها مصر ودوّل الخليج، وذلك رفقة "مجموعة أوريونتال مود الموسيقية".


٤- في عام ٢٠٠٣، طرحت أول ألبوم غنائي بعنوان "وا ناري".


٥- قدمت حتى الآن خمس ألبومات غنائية، آخرها: "صبية" في عام ٢٠١٧.


٦- أول من قدمت أغنية مشتركة مع المطرب العراقي كاظم الساهر، حيث شاركته في أغنيتين هما "المحكمة" و"أشكو أيامًا".


٧- قدمت ديو غنائي بعنوان "وأنا معاك" مع المطرب المغربي سعد المجرد.


٨- غنت تتر المسلسل الكويتي "حريم أبوي" عام ٢٠١٦.


٩- تزوجت من الملحن التونسي عصام الشرايطي وأنجبت ابنها الوحيد آدم، ثم انفصلا.



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا كاظم الساهر فن سينما دراما بروفايل الفجر الفني اسماء لمنور أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
أفضل ألبوم في صيف 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
20:30
-
شتورم غراتس - النمسا
بطولة صلالة الدولية
النصر - عمان
-
x
15:00
-
الإسماعيلي - مصر
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
18:00
-
الغرافة - قطر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/25/2018 8:30:10 AM