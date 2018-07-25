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يلا شوت | بث مباشر بنفيكا ودورتموند | نقل مباشر بدون تقطيع كورة ستار

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 07:42 ص
يلا شوت | بث مباشر بنفيكا ودورتموند | نقل مباشر بدون تقطيع كورة ستار
بث مباشر
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الفجر الرياضي
 

 

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معلومات عن مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي بدون تقطيع اليوم بوروسيا دورتموند Vs بنفيكا، البطولة : في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد ، القنوات الناقلة : Bein Sport .

 

موعد مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي اليوم في تمام الـ 3:00 فجر الخميس بتوقيت السعودية، والـ 2:00 فجرا بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي بث مباشر اليوم 26-7-2018 في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

 

شاهد البث المباشر مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي يوتيوب من هنا..

 

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