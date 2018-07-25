بث مباشر مباراة بوروسيا دورتموند وبنفيكا

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موعد مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي اليوم في تمام الـ 3:00 فجر الخميس بتوقيت السعودية، والـ 2:00 فجرا بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي بث مباشر اليوم 26-7-2018 في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.