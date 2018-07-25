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مشاهدة مباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ - (بث مباشر)

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 07:35 ص
مشاهدة مباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ - (بث مباشر)
بث مباشر
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الفجر الرياضي
 

 

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معلومات عن مباراة بايرن ميونيخ ويوفنتوس (كريستيانو رونالدو) بدون تقطيع اليوم بايرن ميونيخ Vs يوفنتوس، البطولة : مواجهة ودية استعدادا للموسم الجديد، القنوات الناقلة : بي ان سبورت ، الملعب : لينكولن فاينانسيال فيلد، المعلقين : لم يحدد بعد

 

موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ويوفنتوس (كريستيانو رونالدو) في تمام الـ 2:00 فجر الخميس بتوقيت السعودية، والـ 1:00 فجر الخميس بتوقيت مصر.

 

كورة لايف مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ويوفنتوس (كريستيانو رونالدو) بث مباشر اليوم 26-7-2018 في مواجهة ودية استعدادا للموسم الجديد 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة بايرن ميونيخ ويوفنتوس (كريستيانو رونالدو) يوتيوب من هنا..

 

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