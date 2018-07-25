بعد انتشارها عالميا.. إليك شخصية "كيكي - kiki" الحقيقية (صورة)





أصبحت رقصة "كيكي" بالآونة الأخيرة من أكثر المواضيع لفتًا للانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن اجتاحت العالم، حيث شارك في تحدي "كيكي" العديد من الفنانين حول العالم؛ مما دفع العديد للتساؤل عن شخصية "كيكي" الحقيقية.





وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من الفنان الكندي "دريك" ، عن شخصية "كيكي" الحقيقية، مشيرًا إلى أنها امرأة تعيش في كاليفورنيا تدعى كيانا باربر، وكانت على علاقة بدريك منذ عام 2016 ثم انفصلوا بعد وقت قليل.





وأوضح المصدر أن تلك الفتاة كان يناديها "دريك" بـ "كي بي" وهما الحروف الأولى من اسمها الثنائي وهما نفس الحرفين الذي ذكرهم "دريك" في الأغنية، بالإضافة إلى أنه اسمها على موقع" تويتر" كيكي.





من الجدير بالذكر أن الأغنية حققت نجاحًا كبير وتعدى عدد مشاهداتها 43 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وخاض التحدي العديد من الفنانين حول العالم.