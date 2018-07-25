"Skyscraper" لـ "ذا روك" يحقق 182 مليون دولارا في شباك التذاكر

حقق فيلم فيلم Skyscraper للنجم دوين جونسون الشهير بذا روك، إيرادات عالمية تقدر بنحو 182 مليون دولار أمريكي.

تدور أحداث الفيلم حول قائد فريق إنقاذ الرهائن في إف بي آي "ويل ساوير"، الذي يقوم بعمل تقييمات أمنية لناطحات السحاب، وفي خلال مهمته في هونغ كونج، يجد النيران تشعل أكثر المباني أمانًا في العالم فجأة، والذى سيكون المسئول عن تطهيره والوصول إلى كيفية حدوث ذلك، ولكنه يجد نفسه مطلوب من الشرطة، وعليه أن ينقذ عائلته بطريقة ما من الحصار داخل المبنى فوق خط النار أولا.



