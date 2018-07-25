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"Skyscraper" لـ "ذا روك" يحقق 182 مليون دولارا في شباك التذاكر

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 07:10 ص
Skyscraper لـ ذا روك يحقق 182 مليون دولارا في شباك التذاكر
مشهد من الفيلم
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الفجر الفني
 

حقق فيلم فيلم Skyscraper للنجم دوين جونسون الشهير بذا روك، إيرادات عالمية تقدر بنحو 182 مليون دولار أمريكي. 
 
تدور أحداث الفيلم حول قائد فريق إنقاذ الرهائن في إف بي آي "ويل ساوير"، الذي يقوم بعمل تقييمات أمنية لناطحات السحاب، وفي خلال مهمته في هونغ كونج، يجد النيران تشعل أكثر المباني أمانًا في العالم فجأة، والذى سيكون المسئول عن تطهيره والوصول إلى كيفية حدوث ذلك، ولكنه يجد نفسه مطلوب من الشرطة، وعليه أن ينقذ عائلته بطريقة ما من الحصار داخل المبنى فوق خط النار أولا.

"Skyscraper" بطولة دوين جونسون،و بابلو شرايبر، ونيف كامبل، ونوح تايلور، وبايرون مان،وكيفين رانكين، ومن إخراج وكتابة روسون مارشال ثيربر.



 

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