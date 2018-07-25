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اكتشفها منصور الرحباني وتزوجت مدنيا من رجل أعمال مصري.. معلومات عن كارول سماحة في عيد ميلادها

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 06:44 ص
اكتشفها منصور الرحباني وتزوجت مدنيا من رجل أعمال مصري.. معلومات عن كارول سماحة في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 


تحتفل المطربة اللبنانية كارول سماحة، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها السادس والأربعين.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١١ معلومات عنها:-


١- ولدت كارول سماحة في الخامس والعشرين من يوليو ١٩٧٢ في لبنان.


٢- حاصلة على درجة الماجستير في الغناء والإخراج عام 1999.


٣- اكتشفها الفنان منصور رحباني، وقدمها في عدد من المسرحيات الغنائية الناجحة ومنها: "آخر أيام سقراط" ١٩٩٨، و"أبو الطيب المتنبي" ٢٠٠١، و"ملوك الطوائف" ٢٠٠٣، و"زنوبيا" ٢٠٠٧.


٤- قدمت أول ألبوم غنائي بعنوان "حلم" عام ٢٠٠٣، وحصلت على لقب أفضل مغنية لعام 2004 من آراب ميوزيك اورد بدبي.


٥ - فازت بجائزة الميروكس لعام 2010 لأفضل ألبوم عن ألبوم "حدودي السما".


٦- قدمت ٦ ألبومات غنائية آخرها "ذكرياتي" عام ٢٠١٦.


٧- في عام ٢٠١١، قامت ببطولة مسلسل "الشحرورة" والذي أدت فيه دور الفنانة اللبنانية الراحلة صباح.


٨- تزوجت مدنيًا في أكتوبر 2013 في ليماسول بقبرص من رجل الأعمال المسلم وليد مصطفى.


٩- أنجبت كارول طفلة واحدة هي "تالا".


١٠- غنت كارول تتر مسلسل "وعد" عام ٢٠١٦.


١١- صورت مؤخرًا أغنية "صحابي" على طريقة الفيديو كليب وذلك في منزل جدتها في لبنان.




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