اكتشفها منصور الرحباني وتزوجت مدنيا من رجل أعمال مصري.. معلومات عن كارول سماحة في عيد ميلادها
تحتفل المطربة اللبنانية كارول سماحة، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها السادس والأربعين.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١١ معلومات عنها:-
١- ولدت كارول سماحة في الخامس والعشرين من يوليو ١٩٧٢ في لبنان.
٢- حاصلة على درجة الماجستير في الغناء والإخراج عام 1999.
٣- اكتشفها الفنان منصور رحباني، وقدمها في عدد من المسرحيات الغنائية الناجحة ومنها: "آخر أيام سقراط" ١٩٩٨، و"أبو الطيب المتنبي" ٢٠٠١، و"ملوك الطوائف" ٢٠٠٣، و"زنوبيا" ٢٠٠٧.
٤- قدمت أول ألبوم غنائي بعنوان "حلم" عام ٢٠٠٣، وحصلت على لقب أفضل مغنية لعام 2004 من آراب ميوزيك اورد بدبي.
٥ - فازت بجائزة الميروكس لعام 2010 لأفضل ألبوم عن ألبوم "حدودي السما".
٦- قدمت ٦ ألبومات غنائية آخرها "ذكرياتي" عام ٢٠١٦.
٧- في عام ٢٠١١، قامت ببطولة مسلسل "الشحرورة" والذي أدت فيه دور الفنانة اللبنانية الراحلة صباح.
٨- تزوجت مدنيًا في أكتوبر 2013 في ليماسول بقبرص من رجل الأعمال المسلم وليد مصطفى.
٩- أنجبت كارول طفلة واحدة هي "تالا".
١٠- غنت كارول تتر مسلسل "وعد" عام ٢٠١٦.
١١- صورت مؤخرًا أغنية "صحابي" على طريقة الفيديو كليب وذلك في منزل جدتها في لبنان.