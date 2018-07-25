اكتشفها منصور الرحباني وتزوجت مدنيا من رجل أعمال مصري.. معلومات عن كارول سماحة في عيد ميلادها





تحتفل المطربة اللبنانية كارول سماحة، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها السادس والأربعين.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١١ معلومات عنها:-





١- ولدت كارول سماحة في الخامس والعشرين من يوليو ١٩٧٢ في لبنان.



٢- حاصلة على درجة الماجستير في الغناء والإخراج عام 1999.



٣- اكتشفها الفنان منصور رحباني، وقدمها في عدد من المسرحيات الغنائية الناجحة ومنها: "آخر أيام سقراط" ١٩٩٨، و"أبو الطيب المتنبي" ٢٠٠١، و"ملوك الطوائف" ٢٠٠٣، و"زنوبيا" ٢٠٠٧.



