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فيفي عبده ترد على منتقديها: "بقول لربنا قبل ما أنام متخدش روحي إلا وأنت راضي عني"

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 06:37 ص
فيفي عبده ترد على منتقديها: بقول لربنا قبل ما أنام متخدش روحي إلا وأنت راضي عني
فيفي عبده
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نعيم يوسف
 
عرضت قناة "بي بي سي عربية"، مقطع فيديو للراقصة فيفي عبده، ترد فيه على المنتقدين الذين قالوا لها إنها ستعذب في القبر.

وقالت "عبده"، في الفيديو: "ما تلم بؤك.. امسك قرآن أو مصحف، وقاعد اقرأ فيه بدل ما تقعد تتفرج عليا، وسيبني أنا لجهنم إنت مالك ومالي".

وأضافت: "أنا عايزة أروح جهنم أتشوي أنت مالك؟ ربنا يكتبلي أي حاجة هو عاوزها أنا راضية بيها، أنا بقول لربنا قبل ما أنام متخدش روحي إلا وأنت راضي عني".
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