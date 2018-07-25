فيفي عبده ترد على منتقديها: "بقول لربنا قبل ما أنام متخدش روحي إلا وأنت راضي عني"



وقالت "عبده"، في الفيديو: "ما تلم بؤك.. امسك قرآن أو مصحف، وقاعد اقرأ فيه بدل ما تقعد تتفرج عليا، وسيبني أنا لجهنم إنت مالك ومالي".



وأضافت: "أنا عايزة أروح جهنم أتشوي أنت مالك؟ ربنا يكتبلي أي حاجة هو عاوزها أنا راضية بيها، أنا بقول لربنا قبل ما أنام متخدش روحي إلا وأنت راضي عني".

عرضت قناة "بي بي سي عربية"، مقطع فيديو للراقصة فيفي عبده، ترد فيه على المنتقدين الذين قالوا لها إنها ستعذب في القبر.