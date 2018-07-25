ذهبية وفضية لمنتخب الووشو كونغ فو في اليوم الثاني لدورة الألعاب بالجزائر

واصلت بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو حصد الميداليات في دورة الألعاب الافريقية بالجزائر، حيث توج في اليوم الثاني للبطولة أحمد سامح بالميدالية الذهبية في منافسات الأساليب لتكون الميدالية الذهبية الثالثة خلال البطولة بعد حصد اللاعبة سارة الميدالية الذهبية في اليوم الأول في ال(تاي جي) وأيضا حصد كريم خيري الميدالية الذهبية للساندا.

فيما حصد شادي هشام لاعب الساندا الميدالية الفضية بعد تعرضه للإصابة في المباراة النهائية والتي حرمته من حصد الميدالية الذهبية.

وبذلك ترتفع حصيلة فراعنة الووشو في اليوم الثاني لدورة الالعاب إلى خمس ميداليات.

وكان اليوم الأول قد شهد تتويج كريم خيري بالميدالية الذهبية والمركز الأول وزن ٤٨ كجم وحصول اللاعب عبدالله علي المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما وصل اللاعب شادي هشام ومي رائد إلى الدور النهائي.

وفي منافسات ال(تاي جي) حصدت اللاعبة سارة الميدالية الذهبية.

جاء ذلك تحت قيادة مدربي المنتخب أحمد شعبان مدرب الساندا وأحمد مبروك مدرب الأساليب.

من ناحية أخرى، حرص العميد محمد عاشور رئيس الأتحاد المصري للووشو كونغ فو، على عقد عدة لقاءات لدراسة أخطاء الأتحاد الإفريقى ضد مصر وتعمده إقصاء ٤ ميداليات ذهبية مضمونة.

والتقى لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لدراسة تقارير مباريات كأس العالم للناشئين الشباب في البرازيل ومراجعة تصرفات اللجنة المنظمة وما صدر عن اللجنة الأوليمبية من ترتيبات وتعليمات البطولة.