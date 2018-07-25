"الشحات": "نستهلك قود بـ300 مليون جنيه يوميا علشان يبقى فيه كهربا في مصر"



وأضاف "الشحات"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة CBC الفضائية، الثلاثاء، أنه عندما يكون هناك فائض نستطيع إخراج المحطة من الخدمة وعمل صيانة، وإذا لم يكن هناك فائض لا نستطيع عمل ذلك.



وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لانتاج الكهرباء، إلى أنه بالنسبة لاستخدام الوقود، فإنه يتم استهلاك "مازوت" بحوالي 300 مليون جنيه يوميا لتوفير 31 ألف ميجا وات، وهذا رقم كبير، "علشان يبقى فيه كهربا في مصر"، وهذا بالإضافة للمصاريف الأخرى مثل تكلفة التوزيع، مشيرا إلى أن المحطات الجديدة تستخدم وقود أقل، بالإضافة إلى أنها مقسمة لأجزاء، وفي حالة وجود عطل يتم استبعاد الجزء الذي به العطل، وتعمل بباقي الأجزاء.

قال ابراهيم الشحات رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لانتاج الكهرباء، إن المحطات الجديدة تحقق فائض، وتعطي الفرصة لعمل جميع أنواع الصيانات والمحافظة على المحطات وزيادة عمرها وفقا للصيانة الصحيحة.